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08:48 04.08.2022

Генсек ООН оголосив про створення місії зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці

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Генсек ООН оголосив про створення місії зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш у середу оголосив про створення місії ООН зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці.

"Ми отримуємо запити від РФ та запити від України із закликом провести розслідування того, що сталося (в Оленівці - ІФ-У). Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, запустити місію зі збирання фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але я можу запустити таку місію", - заявив Гутерреш на пресконференції у середу.

Він зазначив, що коло повноважень зазначеної місії мають визначити Україна та РФ до початку її повноцінної роботи, а також висловив сподівання, що обидві сторони нададуть всю інформацію, необхідну для "з'ясування правди про те, що сталося".

"Всі факти, які будуть виявлені під час роботи місії зі збирання фактів, будуть передані урядам України та РФ", - наголосив генсек ООН.

"Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним", - підсумував він.

28 липня на непідконтрольній Україні території у виправній установі в Оленівці внаслідок навмисних дій російських окупантів загинули українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, загинули близько 40 осіб та 130 дістали поранень.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій тримали полонених українських військовослужбовців.

Теги: #оон #місія #оленівка

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