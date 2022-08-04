Події

07:57 04.08.2022

За добу українські військові знищили 31 окупанта, 9 одиниць техніки

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За добу українські військові знищили 31 окупанта, 9 одиниць техніки

За добу українські захисники знищили 31 особу особового складу агресора, 9 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечені втрати ворога у розмірі: 3️1️ рашист, танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" та "Мста-Б", 2️ міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, 1 безпілотник-розвідник", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на четвер.

Крім цього, було підтверджено, що у Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ.

"З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого становища нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу", - зазначається у повідомленні.

Ворог намагався вести штурм за напрямками Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця, але успіху не мав і відійшов.

Ворожа авіація двічі атакувала парами літаків Су-25 населені пункти Бериславського району, також противник вертолітними парами 5 разів атакував українські позиції, серед ЗСУ втрат немає.

Окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" південну околицю Костромки, в результаті 1 особа загинула, 1 - поранено, пошкоджено 3 приватні будинки та лінії електропередач.

Українська авіація завдала 2 удари по опорних пунктах ворога біля Благодатного та Правдиного.

У Чорному морі немає змін у складі корабельного угруповання ворожого флоту. До нанесення ракетних ударів готові 2 ракетоносці з 16 ракетами та 3 ВДК.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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