У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

Вранці у четвер у Миколаєві пролунали потужні вибухи, за попередньою інформацією було пошкоджено житлові будинки, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріл потрапили два райони міста. Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків та пожежу. У місті знову звучить повітряна тривога. Прошу всіх залишатися вдома", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.