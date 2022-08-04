Події

07:04 04.08.2022

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

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У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

Вранці у четвер у Миколаєві пролунали потужні вибухи, за попередньою інформацією було пошкоджено житлові будинки, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріл потрапили два райони міста. Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків та пожежу. У місті знову звучить повітряна тривога. Прошу всіх залишатися вдома", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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