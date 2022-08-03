Події

21:45 03.08.2022

На Харківщині депутат селищної ради продавав зброю через інтернет-майданчики

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На Харківщині депутат селищної ради продавав зброю через інтернет-майданчики

Депутат однієї із селищних рад Харківської області розміщував оголошення про продаж зброї на відкритих майданчиках в інтернеті, а потім надсилав товар "Новою поштою", повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"На щастя, про оголошення було своєчасно повідомлено в поліцію і наші працівники відпрацювали блискуче! Здійснили оперативну закупівлю, вилучили гвинтівку Маузер калібру 7,9 мм і затвор до неї, провели експертизу, яка встановила реальну боєздатність зброї. Після цього провели обшуки щодо місця проживання продавця", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під час обшуків правоохоронці виявили 130 набоїв калібру 7,62 мм до АК; пістолет Walther PP калібру 7,65мм та 50 патронів до нього.

Депутату повідомлено про підозру за ч.1 ст.263 КК (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) України.

Теги: #продаж #зброя #харківщина

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