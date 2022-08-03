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15:23 03.08.2022

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

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ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

Ухвалюючи рішення про визнання "Азова" нібито терористичною організацією, Верховний суд Росії не зрозумів, що йдеться про структурний підрозділ Національної гвардії, заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Щодо визнання верховним судом РФ "Aзову" так званою терористичною організацією… ініціатори законів (судового розгляду – ІФ)… навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу", - зазначило ГУР Міноборони у телеграмі в середу.

ГУР офіційно повідомило, що "Азов" не окремий "полк", а структурний підрозділ у складі 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України – "військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту України".

Як раніше повідомлялося, Верховний суд Росії задовольнив позов генеральної прокуратури РФ про визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією" та заборону її діяльності в РФ.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1038

Теги: #азов #гур_минобороны

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