Події

13:43 03.08.2022

Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами

1 хв читати
Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами

Оперативники Державної прикордонної служби України з'ясували, як РФ організувала вивезення до третіх країн вкраденого в Україні зерна, український суд уже заочно наклав арешт на три судна під прапором РФ та один – під прапором Сирії, повідомляє Держприкордонслужба.

"Оперативно-розшуковий відділ Одеського загону Морської охорони отримав інформацію про використання суден "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев" під прапором РФ, а також Finikia під прапором Сирії для транспортування через закриті порти ТОТ АР Крим викраденого українського зерна", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У діях російських окупаційних органів та їхніх спільників було виявлено ознаки злочинів, передбачених ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), ст.332-1 КК України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

За інформацією, наданою оперативними співробітниками Держприкордонслужби, Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. У рамках досудового розслідування отримано докази злочинної діяльності, які надалі було передано до прокуратури АР Крим.

"Вивчивши зібрані під час розслідування матеріали, український суд заочно наклав арешт на зазначені судна. Тепер притягнення винних до відповідальності – справа часу", - додали прикордонники.

Теги: #зерно #схема #вивезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 03.08.2022
Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

15:52 03.08.2022
Україна обговорює зі СКЦ можливість експорту зерна з портів Миколаївської області - заступник голови ВАР

Україна обговорює зі СКЦ можливість експорту зерна з портів Миколаївської області - заступник голови ВАР

13:26 03.08.2022
Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

14:43 02.08.2022
У прокуратурі АРК повідомили про арешт чотирьох суден, які вивозили українське зерно з окупованого Криму, - ЗМІ

У прокуратурі АРК повідомили про арешт чотирьох суден, які вивозили українське зерно з окупованого Криму, - ЗМІ

14:28 02.08.2022
Столтенберг та Зеленський обговорили пріоритети військової підтримки України

Столтенберг та Зеленський обговорили пріоритети військової підтримки України

07:01 02.08.2022
Зеленський: Експорт зерна з України залежить від виконання параметрів безпеки, а це – відповідальність ООН і Туреччини

Зеленський: Експорт зерна з України залежить від виконання параметрів безпеки, а це – відповідальність ООН і Туреччини

14:37 01.08.2022
Мінінфраструктури цього тижня розпочне організацію доставки цьогорічного зерна до портів

Мінінфраструктури цього тижня розпочне організацію доставки цьогорічного зерна до портів

13:51 01.08.2022
Мінінфраструктури вивчає можливість запуску безпечного відправлення зерна з морпорту "Миколаїв"

Мінінфраструктури вивчає можливість запуску безпечного відправлення зерна з морпорту "Миколаїв"

13:31 01.08.2022
Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди про експорт українського зерна - Столтенберг

Союзники по НАТО рішуче підтримують повну реалізацію угоди про експорт українського зерна - Столтенберг

11:35 01.08.2022
Єгипет не відмовлявся від купівлі 240 тис. тонн української пшениці - віцепрезидент ТПП

Єгипет не відмовлявся від купівлі 240 тис. тонн української пшениці - віцепрезидент ТПП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

Кабмін розпорядився обов'язково евакуювати населення Донецької області до безпечних районів 13 західних і центральних областей

ОСТАННЄ

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

Подоляк: Якщо Росія хоче діалогу - м'яч на її полі

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

Реєстрацію Всеукраїнського патріотичного союзу буде анульовано через тривалу неучасть у виборах

Парламентський саміт "Кримської платформи" відбудеться у жовтні в Хорватії - Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА