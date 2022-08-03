Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами

Оперативники Державної прикордонної служби України з'ясували, як РФ організувала вивезення до третіх країн вкраденого в Україні зерна, український суд уже заочно наклав арешт на три судна під прапором РФ та один – під прапором Сирії, повідомляє Держприкордонслужба.

"Оперативно-розшуковий відділ Одеського загону Морської охорони отримав інформацію про використання суден "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев" під прапором РФ, а також Finikia під прапором Сирії для транспортування через закриті порти ТОТ АР Крим викраденого українського зерна", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У діях російських окупаційних органів та їхніх спільників було виявлено ознаки злочинів, передбачених ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), ст.332-1 КК України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

За інформацією, наданою оперативними співробітниками Держприкордонслужби, Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. У рамках досудового розслідування отримано докази злочинної діяльності, які надалі було передано до прокуратури АР Крим.

"Вивчивши зібрані під час розслідування матеріали, український суд заочно наклав арешт на зазначені судна. Тепер притягнення винних до відповідальності – справа часу", - додали прикордонники.