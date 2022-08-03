Події

10:42 03.08.2022

У смт Очеретине Покровського району через ворожий обстріл загорівся приватний будинок, загиблих немає – ДСНС

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У смт Очеретине Покровського району через ворожий обстріл загорівся приватний будинок, загиблих немає – ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу в смт Очеретине Покровського району сталося горіння покрівлі приватного житлового будинку, загиблих і постраждалих немає, повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"Чергові відділення 15-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління прибуло на виклик про пожежу в смт Очеретине Покровського району. Після прибуття на місце виклику встановлено, що внаслідок обстрілу відбувається горіння покрівлі приватного житлового будинку. Загиблих і постраждалих немає", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Пожежники оперативно локалізували та повністю ліквідували пожежу.

 

 

Теги: #пожежа #донецька_область

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