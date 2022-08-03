Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

Росіяни вранці в середу, 3 серпня, знову обстріляли Миколаїв, зруйновано супермаркет і пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно, є влучання на територію кінноспортивної школи, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку 3 серпня близько 05:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому зруйновано супермаркет і пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно. Працюють рятувальні служби. Окрім цього, відомо про влучання на територію кінноспортивної школи", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, ввечері 2 серпня близько 21:00 Миколаїв було обстріляно, внаслідок цього в одному з районів міста сталася пожежа. Постраждав причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки.

"Попередньо відомо, що ворог також обстріляв автогаражний кооператив реактивними системами залпового вогню "Смерч". Детальна інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється", - повідомили в ОВА.