Події

22:11 02.08.2022

Зеленський: Наша мета – безперервність і регулярність аграрного експорту

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Зеленський: Наша мета – безперервність і регулярність аграрного експорту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що метою України після розблокування морських портів є безперервність і регулярність аграрного експорту.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, подолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Наша мета зараз - щоб була регулярність. Щоб коли один корабель виходить із порту, мають бути вже й інші судна – і ті, які завантажуються, і ті, які на підході до порту. Безперервність, регулярність – це потрібний принцип для всіх споживачів нашої агропродукції", - заявив Зеленський у відеозверненні.

При цьому глава держави вкотре наголосив на важливості відновлення українського аграрного експорту. "Експорт цього року потрібен, щоб наші фермери та агрокомпанії мали достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже і для нашої країни", - сказав він.

"Я хочу, щоб це усвідомили всі в Україні: попри ту дезінформаційну кампанію щодо зернової ініціативи, яку поширюють вороги нашої держави, кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, та всі відновлені міжнародні зв'язки України стануть внеском у посилення нашої держави", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що криза, яку провокує РФ з енергоносіями, не повинна спрацювати з продовольством.

"Подивимося, як працюватиме зернова ініціатива… Зараз забезпечується наступний рік. Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброї. Так само, як вона вже робить із газом та нафтою. Росія створює дефіцит, грає на підвищення цін, а коли це провокує соціальні негаразди, вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством", - сказав він, додавши, що завадити Росії може об'єднаний світ і виконання партнерами взятих на себе зобов'язань.

Теги: #агроекспорт #зеленський

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