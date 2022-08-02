СБУ ліквідувала канали вивезення за кордон призовників у Києві, Миколаєві та Львові

Служба безпеки України встановила декількох зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України без законних підстав, повідомляється на сайті спецслужби у вівторок.

На Миколаївщині організатором незаконного виїзду потенційних призовників за кордон виявився місцевий житель. У змові з громадянами Молдови він забезпечував безперешкодне переправлення до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Свої послуги оцінив у $6 тис., клієнтів шукав серед знайомих.

У Києві організатором схеми виявився колишній помічник народного депутата від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційний блок". Будучи співробітником одного з медичних комунальних закладів Київської міської державної адміністрації, він задіяв адмінресурс для виготовлення документів, що звільняють військовозобов'язаних від служби у ЗСУ, а також обіцяв допомогу під час проходження держкордону за $15,2 тис.

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за $4 тис. пропонував виготовлення підроблених документів, які нібито засвідчують їх непридатність до військової служби. Завдяки оперативному реагуванню СБУ він так і не встиг зробити жодної фальшивки.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Триває слідство щодо встановлення всіх обставин та причетних до правопорушення осіб.