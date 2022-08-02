Події

11:22 02.08.2022

ЗСУ звільнили 1 054 населені пункти, там тривають відновлювальні роботи - заступник голови ОП

2 хв читати
ЗСУ звільнили 1 054 населені пункти, там тривають відновлювальні роботи - заступник голови ОП

Збройні сили України станом на вівторок, 2 серпня, звільнили 1 054 населені пункти країни, раніше окуповані російською армією, в яких триває відновлення зруйнованої інфраструктури за планом Fast Recovery, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи", - сказав він під час брифінгу у вівторок.

За словами Тимошенка, вже укладено домовленості та розпочато будівельні роботи з будівництва нового дитсадка в Овручі Житомирської області, яке фінансує уряд Естонії.

Водночас за посередництва UNICEF в Україні розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Загалом планується відновити понад 50 шкіл та дитсадків. Уже підписано меморандуми про співпрацю з Іванківською сільською радою та Бучанською територіальною громадою Київської області.

У Житомирській області повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки. Завершено заміну пошкоджених покрівель та вікон більше ніж у тринадцяти школах та садках обласного центру.

У Малині повністю відремонтовано дах, завершено скління приміщень у Центрі культури та дозвілля. Водночас завершується відновлення приміщень медичних закладів обласного центру, які суттєво пошкоджені внаслідок ракетних ударів ворога.

Крім того, триває відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла городян. За повідомленням Тимошенка, держава зобов'язалася компенсувати витрати.

На Сумщині завершено ремонт адміністративної будівлі "Сумиобленерго", усувають перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Водночас повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка Сумського району.

Теги: #тимошенко #зсу #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 02.08.2022
Проєвропейські погляди Тимошенко несли загрозу планам Путіна та українським олігархам – Фірташ в інтерв’ю Financial Times

Проєвропейські погляди Тимошенко несли загрозу планам Путіна та українським олігархам – Фірташ в інтерв’ю Financial Times

07:17 31.07.2022
За добу відновлено електропостачання понад 31,4 тис. споживачів

За добу відновлено електропостачання понад 31,4 тис. споживачів

18:55 29.07.2022
Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

17:05 28.07.2022
Литва готова приєднатися до реалізації плану відновлення України

Литва готова приєднатися до реалізації плану відновлення України

12:42 28.07.2022
Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

12:18 28.07.2022
РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

07:11 28.07.2022
Головнокомандувачі ЗС України та Канади у середу обговорили хід та обсяг чергових поставок озброєння та техніки

Головнокомандувачі ЗС України та Канади у середу обговорили хід та обсяг чергових поставок озброєння та техніки

19:50 27.07.2022
У Балаклійській громаді відновлено газопровід середнього тиску, пошкоджений ворожими обстрілами

У Балаклійській громаді відновлено газопровід середнього тиску, пошкоджений ворожими обстрілами

16:50 27.07.2022
Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

10:31 26.07.2022
Дорожники облаштували переправу у Ніжинському районі Чернігівської області

Дорожники облаштували переправу у Ніжинському районі Чернігівської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса зросла до трьох, п'ятеро поранених – ОК "Південь"

Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Глава МЗС Польщі прибув із візитом в Україну

На Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація, перший поїзд прибув до Кропивницького

ОСТАННЄ

Голова Миколаївської ОВА вважає, що власник компанії "Нібулон" міг загинути випадково, тому що ракета, яка влучила в його будинок, недостатньо точна

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилася до 27 осіб - ОВА

Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса зросла до трьох, п'ятеро поранених – ОК "Південь"

Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

СБУ ліквідувала канали вивезення за кордон призовників у Києві, Миколаєві та Львові

Затягування війни вигідно Росії - Єрмак

Глава МЗС Польщі прибув із візитом в Україну

На Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація, перший поїзд прибув до Кропивницького

Перші закуплені Фондом Порошенка бронеавтомобілі MLS Shield прибули в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА