ЗСУ звільнили 1 054 населені пункти, там тривають відновлювальні роботи - заступник голови ОП

Збройні сили України станом на вівторок, 2 серпня, звільнили 1 054 населені пункти країни, раніше окуповані російською армією, в яких триває відновлення зруйнованої інфраструктури за планом Fast Recovery, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи", - сказав він під час брифінгу у вівторок.

За словами Тимошенка, вже укладено домовленості та розпочато будівельні роботи з будівництва нового дитсадка в Овручі Житомирської області, яке фінансує уряд Естонії.

Водночас за посередництва UNICEF в Україні розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Загалом планується відновити понад 50 шкіл та дитсадків. Уже підписано меморандуми про співпрацю з Іванківською сільською радою та Бучанською територіальною громадою Київської області.

У Житомирській області повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки. Завершено заміну пошкоджених покрівель та вікон більше ніж у тринадцяти школах та садках обласного центру.

У Малині повністю відремонтовано дах, завершено скління приміщень у Центрі культури та дозвілля. Водночас завершується відновлення приміщень медичних закладів обласного центру, які суттєво пошкоджені внаслідок ракетних ударів ворога.

Крім того, триває відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла городян. За повідомленням Тимошенка, держава зобов'язалася компенсувати витрати.

На Сумщині завершено ремонт адміністративної будівлі "Сумиобленерго", усувають перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Водночас повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка Сумського району.