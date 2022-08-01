Події

22:01 01.08.2022

За понеділок окупанти тричі обстріляли Сумську область, жертв і руйнувань немає

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За понеділок окупанти тричі обстріляли Сумську область, жертв і руйнувань немає

За понеділок російські окупанти тричі обстріляли прикордонні громади Сумської області, було зафіксовано 16 прильотів, в результаті обстрілів жертв і руйнувань немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад області, зафіксовано 16 прильотів. Близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільщини. Після 14.00 ворог здійснював мінометний обстріл Хотинської громади. Увечері – з 18.20 до 19.30 продовжувався артилерійський обстріл Есманської громади. На щастя, у всіх випадках без жертв і руйнувань", - написав Живицький у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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