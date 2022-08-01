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21:44 01.08.2022

Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

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Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів: НАК "Нафтогаз України", Національної енергетичної компанії "Укренерго" та гірничорудної компанії Ferrexpo plc, повідомляється на сайті агентства.

"Зниження рейтингу відображає неврегульований дефолт за платежами, оголошення про обмін проблемної заборгованості та погіршення операційних умов відповідно", - пояснює Fitch, додаючи, що рейтингова дія також була за зниженням суверенного рейтингу України 22 липня з "CCC" до "C".

Агентство, зокрема, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) "Нафтогазу" в іноземній валюті до "RD" (обмежений дефолт) із "C" після закінчення пільгового періоду погашення єврооблігацій, що припадало на 19 липня, і відмовило власникам облігацій про відстрочку виплат. "Нафтогаз" планує подати альтернативний запит згоди, поки що пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджено на рівні "C" із рейтингом повернення активів "RR4", зазначається в релізі.

Fitch уточнює, що нинішній рейтинг "Нафтогазу" відображає його кредитоспроможність на самостійній основі, проте, щойно реструктуризацію боргу буде завершено, агентство розгляне зв'язок НАК з державою та потенційний її вплив на рейтинг компанії.

Щодо Ferrexpo агентство знизило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті з "B-" до "CCC+" і виключило його зі списку Rating Watch "негативний" у зв'язку з погіршенням умов роботи в Україні та підвищенням ризиків країни.

"Рейтинг відображає високу невизначеність щодо операційних і фінансових показників Ferrexpo в умовах війни. Однак чиста грошова позиція Ferrexpo і відсутність суттєвої фінансової заборгованості роблять її більш стійкою порівняно з іншими українськими компаніями", - наголошується в повідомленні.

Fitch констатує, що через вузькі місця в логістиці експортні можливості Ferrexpo скоротилися, а витрати на логістику збільшилися, компанія оголосила про форс-мажор за деякими зі своїх морських контрактів і в середньостроковій перспективі продовжить працювати зі зниженим завантаженням.

Агентство передбачає, що вільний грошовий потік Ferrexpo загалом буде нейтральним у 2022-2024 роках, проте зазначає, що його фінансові прогнози недостатньо точні через війну в Україні.

Що стосується "Укренерго", яке за державою запропонувало відстрочку виплат на два роки за гарантованими державою п'ятирічними єврооблігаціями-2026 на $825 млн, Fitch знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг цих паперів з "CCC" до "C". Рейтинг повернення активів складає "RR".

"Російське вторгнення в Україну вплинуло на результати діяльності "Укренерго" і викликало невизначеність щодо наших фінансових прогнозів результатів діяльності компанії… Необхідність підтримувати працездатність енергомережі поглинає наявні у компанії ресурси та чинить тиск на слабку ліквідність", – зазначається у релізі.

На думку агентства, нові джерела доходів від збільшення експорту електроенергії переважно до Словаччини та Румунії можуть виявитися недостатніми для зниження тиску на ліквідність, тому компанія не зможе погасити основну суму боргу та процентні платежі, які підлягають виплаті у листопаді цього року. Fitch додає, що "Укренерго" активно працює над перепрофілюванням своїх доступних кредитних ліній спочатку для інвестицій у використання ліквідності та стежить за збиранням дебіторської заборгованості.

Агентство уточнило, що на сьогодні близько 5% інфраструктури електропередачі "Укренерго" пошкоджено війною, а 15% її активів, виходячи з довжини ЛЕП та кількості електропідстанцій, розташовані на території, наразі захопленій Росією.

 

 

Теги: #україна #fitch_ratings

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