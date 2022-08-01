Події

20:43 01.08.2022

За попередніми висновками міжнародних експертів, загибель українських військовополонених в Оленівці була наслідком застосування термобаричної зброї

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За попередніми висновками міжнародних експертів, загибель українських військовополонених в Оленівці була наслідком застосування термобаричної зброї

Попередні висновки міжнародних експертів свідчать про те, що загибель українських військових в ізоляторі в Оленівці була наслідком застосування російськими військами термобаричної зброї, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Щодо масового вбивства наших українських громадян, військовополонених… в Оленівці, то невідкладно було відкрито кримінальне провадження…. Мені доповідають кожні три години, що відбувається щодо цього кримінального провадження", - сказав Костін в ефірі українського телемарафону в понеділок.

Він наголосив, що наразі до розслідування залучено міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генпрокурора. "Хочу повідомити, що попередні висновки міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя… Тобто, безперечно, це не ракетний обстріл – у цьому вони впевнені", - акцентував увагу генпрокурор.

За його словами, застосування в Оленівці термобаричної зброї, яку використовує РФ, підтверджується також інформацією, яку наразі відпрацьовують органи досудового розслідування.

"Що стосується конкретних осіб (причетних до скоєння цього злочину – ІФ), то невідкладні слідчі дії тривають, але це питання складніше. На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі ракетними системами типу "HIMARS", - зазначив він.

28 липня на непідконтрольній Україні території у виправній установі загинули українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, загинули близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

 

 

Теги: #вибух #причини #оленівка

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