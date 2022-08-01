Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю комплексно опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток.

"Порядок оповіщення військовозобов'язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) регулюється відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Враховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля із проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання у контексті дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу", - йдеться у відповіді президента на петицію.

Згідно з текстом петиції, автор просив розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці й інших місцях, окрім військкоматів. Інакше автор просить оприлюднити та оновлювати стан хвиль мобілізації, "щоб люди, які не підпадають під нинішню хвилю, могли відстоювати свої права під час переміщення територією України у випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу".