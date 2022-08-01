Перше судно із зерном виходить із України вранці в понеділок - міністр інфраструктури

Вихід першого судна із зерном із морського торговельного порту "Одеса" очікується о 9:15 понеділка, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпека якого підтверджена нашими партнерами-гарантами - ООН і Туреччиною. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи", - написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.