Події

09:07 01.08.2022

Перше судно із зерном виходить із України вранці в понеділок - міністр інфраструктури

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Перше судно із зерном виходить із України вранці в понеділок - міністр інфраструктури

Вихід першого судна із зерном із морського торговельного порту "Одеса" очікується о 9:15 понеділка, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпека якого підтверджена нашими партнерами-гарантами - ООН і Туреччиною. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи", - написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Теги: #зерно #експорт #початок

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