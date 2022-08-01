За добу знищено 52 окупанти, 15 одиниць техніки та 4 склади боєприпасів

Минулої доби в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" знищено 52 окупанти, 15 одиниць техніки та 4 склади боєприпасів.

Як повідомляють українські військові, протягом минулого дня противник завдав двох авіаційних та одного ракетного удару. Зокрема, парами гелікоптерів намагався вдарити по наших позиціях у Бериславському та Каховському районах Херсонщини. Обійшлося без втрат.

Одещиною ворог ударив двома ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Ракети розкидали так звані теплові пастки над населеними пунктами та відкритими поверхнями між ними. Кілька таких пасток спричинили спалах сухої трави. Рятувальні служби оперативно спрацювали. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Українська авіація завдала двох ударів по ворожих опорних пунктах поблизу Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удару по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляївки. Також отримано підтвердження влучення в ешелон із військовою технікою, боєприпасами та живою силою біля залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються.

"Підтверджені втрати становлять 52 рашисти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідна артустановка, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами у Бериславському та Баштанському районах", – йдеться у повідомленні ОК у фейсбуці в ніч на понеділок.

Крім того, повідомляється, що в Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складає 18 бойових кораблів і катерів, які маневрують уздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. При цьому 5 кораблів та підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" знаходяться в готовності до завдання ракетних ударів. Додатково на чергуванні є ще 5 десантних кораблів.