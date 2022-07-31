Українська авіація завдала ударів у опорні пункти окупантів на північному заході Херсонської області - ОК "Південь"

Авіаудари нанесені по опорних пунктах російських окупантів у селах Білогірка та Сухий Ставок Бериславського району Херсонської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці в неділю.

"Нашими літаками штурмової авіації завдано 2 удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставка. Ворожі втрати дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.