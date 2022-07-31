Обстріл СІЗО в Оленівці та повідомлення про варварське поводження військових РФ з військовополоненими неприпустимі

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про неприпустимість обстрілу слідчого ізолятора в Оленівці та повідомлень про варварське поводження російських військових із військовополоненими.

"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці неприпустимий, як і повідомлення про варварське поводження російських військових із військовополоненими. Ми продовжуватимемо добиватися відповідальності і надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви", - написала вона у твіттері у неділю.

28 липня збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.