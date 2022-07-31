Події

19:46 31.07.2022

Обстріл СІЗО в Оленівці та повідомлення про варварське поводження військових РФ з військовополоненими неприпустимі

1 хв читати
Обстріл СІЗО в Оленівці та повідомлення про варварське поводження військових РФ з військовополоненими неприпустимі

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про неприпустимість обстрілу слідчого ізолятора в Оленівці та повідомлень про варварське поводження російських військових із військовополоненими.

"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці неприпустимий, як і повідомлення про варварське поводження російських військових із військовополоненими. Ми продовжуватимемо добиватися відповідальності і надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви", - написала вона у твіттері у неділю.

28 липня збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

 

 

 

Теги: #сша #реакція #оленівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 31.07.2022
Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

12:20 31.07.2022
Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

07:36 31.07.2022
Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

07:05 31.07.2022
Байден знову захворів на коронавірус

Байден знову захворів на коронавірус

20:41 30.07.2022
У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

20:21 30.07.2022
У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

19:45 30.07.2022
Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

19:32 30.07.2022
ООН пообіцяла підтримати розслідування подій в Оленівці

ООН пообіцяла підтримати розслідування подій в Оленівці

13:16 30.07.2022
Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

12:58 30.07.2022
Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти просунулися під Авдіївкою, штурм у сусідніх Кам'янці та Пісках відбито

Окупанти відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка в Запорізькій області - ГУР МО України

Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

ОСТАННЄ

На Київщині на сьогодні знайдено 1348 тіла загиблих українців

У каналі "Дунай – Чорне море" український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм, потерпілих немає

Українська авіація завдала ударів у опорні пункти окупантів на північному заході Херсонської області - ОК "Південь"

Одеську область атакували двома ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму

У Лівані затримано сирійське підсанкційне судно з викраденим окупантами в Україні зерном

Ракетного удару завдано по одній з громад Одеського району

Окупанти просунулися під Авдіївкою, штурм у сусідніх Кам'янці та Пісках відбито

У селі Миропілля на Сумщині росіяни знищили десять могил, пошкодили лінії електропередач

У ніч на суботу на Херсонщині знищено ешелон із технікою окупантів

На Харківщині експоліцейський з приятелем передавав інформацію про розміщення українських військових - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА