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13:22 31.07.2022

Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

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Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

У Військово-Морських силах (ВМС) Збройних сил України вважають, що, поширюючи заяви про нібито обстріл українським безпілотником штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Криму, Росія визнає недієздатність своєї протиповітряної оборони на півострові.

"Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом тому є новина від російських ЗМІ! Йдеться про те, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі нібито український безпілотник атакував одну з військових частин загарбника. За версією ворога, непізнаний літальний об'єкт прилетів сьогодні вранці на територію штабу ЧФ РФ і нібито поранив 5 осіб", - йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, оприлюдненому в неділю.

У ньому наголошується, що "насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб вкотре не зганьбитися перед усім світом і, побоюючись Збройних сил України, придумав привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята".

"Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною і ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту", - підкреслюють у ВМС.

Там нагадують, що Сили оборони України проводять заходи зі звільнення окупованих територій країни, завдаючи ударів виключно по військових об'єктах РФ.

У ВМС також додали, що українська армія не завдає ударів по території Росії, наголосивши при цьому, що "Крим – це Україна".

Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що український безпілотний летальний апарат ЗСУ нібито атакував штаб Чорноморського флоту РФ, внаслідок чого постраждало п'ять осіб, а святкові заходи з нагоди Дня ВМФ в Севастополі перенесені.

Теги: #крим #вмс_зсу

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