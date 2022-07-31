Події

10:42 31.07.2022

Внаслідок ворожих обстрілів Миколаєва загинула одна людина, дві поранені, пошкоджені готель, спорткомплекс, два навчальні заклади і СТО - голова ОВА Кім

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Внаслідок ворожих обстрілів Миколаєва загинула одна людина, дві поранені, пошкоджені готель, спорткомплекс, два навчальні заклади і СТО - голова ОВА Кім

Унаслідок нічних і ранкових обстрілів РФ Миколаєва загинула одна людина, дві поранені, пошкоджено готель, спорткомплекс, два навчальні заклади і СТО, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Попередньо, одна людина загинула, дві - дістали поранень. Внаслідок обстрілів пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади та СТО. Також пошкоджені житлові будинки", - написав Кім в телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі і дві господарські будівлі.

Водночас знову зазначають, що детальна інформація уточнюється.

За суботу окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони міста.

Так, у Миколаївському районі близько 16:30 унаслідок ворожих обстрілів садового товариства в с. Лупареве Галициновської громади сталося загоряння дачного будинку. Постраждалих немає.

У Баштанському - орієнтовно о 15.00 були обстріли за межами с.Червона Долина Широківської громади. Постраждалих немає.

У Вознесенському і Першотравневому районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що перебувають на лінії розмежування. Інформація про постраждалих і руйнування житлових будинків уточнюється", - наголосив Кім.

 

Теги: #війна #миколаїв #обстріли

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