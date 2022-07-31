Із 1 серпня відновлять рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба
Із 1 серпня на виїзд до Польщі відновлять пропуск легкових автомобілів на контрольно-пропускному пункті "Краковець" у Львівській області, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краковець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково.
"Просимо громадян врахувати інформацію та обирати цей пункт пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.