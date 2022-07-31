Події

10:40 31.07.2022

Із 1 серпня відновлять рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба

1 хв читати
Із 1 серпня відновлять рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба

 Із 1 серпня на виїзд до Польщі відновлять пропуск легкових автомобілів на контрольно-пропускному пункті "Краковець" у Львівській області, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краковець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що про початок пропуску через цей пункт повідомлять додатково.

"Просимо громадян врахувати інформацію та обирати цей пункт пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.

 

Теги: #держприкордонслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 22.07.2022
Російські окупанти продовжують обстріл Чернігівщини та Сумщини - Держприкордонслужба України

Російські окупанти продовжують обстріл Чернігівщини та Сумщини - Держприкордонслужба України

13:28 21.07.2022
РФ 900 разів обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини після їх деокупації - Держприкордонслужба

РФ 900 разів обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини після їх деокупації - Держприкордонслужба

12:45 16.07.2022
Потік на виїзд з України через західний кордон знову перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України через західний кордон знову перевищує потік на в'їзд – Держприкордонслужба

16:13 15.07.2022
У пункті пропуску "Краківець" із 18 липня тимчасово призупинять виїзд легкових автомобілів з України - Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Краківець" із 18 липня тимчасово призупинять виїзд легкових автомобілів з України - Держприкордонслужба

11:32 08.07.2022
Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

12:00 07.07.2022
Потік на виїзд із України через західний кордон вперше за 12 днів перевищив потік на в'їзд - Держприкордонслужба

Потік на виїзд із України через західний кордон вперше за 12 днів перевищив потік на в'їзд - Держприкордонслужба

15:30 04.07.2022
Держприкордонслужба не фіксує ознак формування наступальних угруповань противника на кордоні з Білоруссю і прикордонними районами Брянської та Курської областей

Держприкордонслужба не фіксує ознак формування наступальних угруповань противника на кордоні з Білоруссю і прикордонними районами Брянської та Курської областей

10:41 03.07.2022
Потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8-й день перевищує потік на виїзд – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8-й день перевищує потік на виїзд – Держприкордонслужба

11:42 02.07.2022
У Чернігівській області прикордонники виявили диск з документами військової частини РФ, що воювала проти України

У Чернігівській області прикордонники виявили диск з документами військової частини РФ, що воювала проти України

12:01 28.06.2022
Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини – Держприкордонслужба

Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

Братчук: Інформація російських ЗМІ про нібито атаку ЗС України на Чорноморський флот РФ у Севастополі – відверта провокація

Росіяни на ранок неділі знову здійснили потужні обстріли Миколаєва

ЗС України відкинули окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках

Зеленський закликав мешканців Донбасу виїхати з регіону

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих обстрілів Миколаєва загинула одна людина, дві поранені, пошкоджені готель, спорткомплекс, два навчальні заклади і СТО - голова ОВА Кім

РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

Братчук: Інформація російських ЗМІ про нібито атаку ЗС України на Чорноморський флот РФ у Севастополі – відверта провокація

Окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмут та навколишні села за підтримки авіації на межі Луганщини та Донеччини

Чорногорія засудила збройну агресію РФ проти України

На Донеччині росіяни вбили трьох цивільних осіб

У суботу зафіксовано понад 80 обстрілів росіянами трьох громад Сумщини

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждала інфраструктура і транспорт, є постраждалий

Окупанти в черговий раз здійснили нічний обстріл Нікополя

За добу на Харківщині задокументовано понад 50 фактів руйнування житла, підприємств та інших об'єктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА