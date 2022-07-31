Українська авіація знищила склади, опорні пункти та десятки окупантів

Штурмова авіація Повітряних сил Збройних сил України в суботу знищила два польові склади боєприпасів, два ротні опорні пункти, до 20 одиниць ворожої бойової броньованої техніки, десятки російських військових, повідомляє пресслужба Повітряних сил.

"30 липня штурмова авіація Повітряних Сил неабияк "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке у нас є. Знищено два польові склади боєприпасів, два ротні опорні пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки орків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у суботу зенітно-ракетний підрозділ Повітряних сил знищив безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також на Ізюмщині проведена бойова робота щодо винищувача окупантів Су-30СМ, який і атакував наші штурмовики Су-25. Збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар та знищити окупантів", - додали у пресслужбі.