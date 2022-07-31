За суботу бійці ЗС України знищили 33 окупанти, 7 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Минулої доби суботи бійці Збройних сил України знищили 33 особи особового складу російського агресора, 7 одиниць техніки, а також два склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджені втрати становлять 33 рашисти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2️ склади боєприпасів у Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - сказано у повідомленні.