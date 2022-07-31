Необхідно комплексно підійти до питання укриттів та забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у Вінниці - Мінрегіон

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив про необхідність комплексного підходу до питання укриттів та забезпечення швидкого розвитку мережі споруд цивільного захисту у Вінниці, повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Вінниця на собі відчула, що таке російський терор. Тож тепер необхідно комплексно підійти до питання укриттів і забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у місті. На сьогодні працюють комісії з обстеження готовності укриттів у навчальних закладах. Освітній процес має продовжуватися і переважно в офлайн режимі!", – цитує пресслужба слова Чернишова, сказані під час робочої поїздки до Вінниці у суботу.

Він оглянув місце скоєння терористичного акту 14 липня та ознайомився зі станом ліквідації наслідків російських ракетних обстрілів.

"Площа буде комплексно відновлена та стане ще кращою, місцева влада та архітектори налаштовані зробити все для відновлення свого міста. Наш підхід — відбудувати краще, ніж було! Будинок офіцерів має зберегти свій фасад, для цього потрібні серйозні підготовчі роботи. А поки що — до зими необхідно законсервувати будівлю. Будинок побуту, місце роботи малого та середнього бізнесу, потребує експертної оцінки, яка визначить процес його відновлення. Але він точно має стати кращим, більш комфортним та функціональним", - зазначив Чернишов.

Чернишов також провів нараду з місцевою владою Вінницької області на тему технічної та економічної підготовки міських підприємств до опалювального сезону та підготовки навчальних закладів до початку навчального року.

"На нараді розповів про пакет рішень, який ухвалила влада для підготовки до опалювального сезону. Заслухав про конкретні дії на місцях. Часу — обмаль, міста мають бути готові до будь-яких ситуацій", - зазначив міністр.

Потім він відвідав дві місцеві школи, де оглянув стан укриттів, а також оглянув інноваційно-технологічний парк "Крістал".

"Минулого року ми розпочали цей проєкт, розраховуючи завершити нинішнього. Агресор зіпсував наші плани, але ми цей об’єкт обов’язково завершимо. Саме такі проєкти і розвивають громаду! Упевнений, що тісна співпраця Уряду, місцевої влади та бізнес-спільноти є запорукою сталого розвитку нашої держави!" – зазначив Чернишов.