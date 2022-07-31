Події

07:15 31.07.2022

Необхідно комплексно підійти до питання укриттів та забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у Вінниці - Мінрегіон

2 хв читати
Необхідно комплексно підійти до питання укриттів та забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у Вінниці - Мінрегіон

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив про необхідність комплексного підходу до питання укриттів та забезпечення швидкого розвитку мережі споруд цивільного захисту у Вінниці, повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Вінниця на собі відчула, що таке російський терор. Тож тепер необхідно комплексно підійти до питання укриттів і забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у місті. На сьогодні працюють комісії з обстеження готовності укриттів у навчальних закладах. Освітній процес має продовжуватися і переважно в офлайн режимі!", – цитує пресслужба слова Чернишова, сказані під час робочої поїздки до Вінниці у суботу.

Він оглянув місце скоєння терористичного акту 14 липня та ознайомився зі станом ліквідації наслідків російських ракетних обстрілів.

"Площа буде комплексно відновлена та стане ще кращою, місцева влада та архітектори налаштовані зробити все для відновлення свого міста. Наш підхід — відбудувати краще, ніж було! Будинок офіцерів має зберегти свій фасад, для цього потрібні серйозні підготовчі роботи. А поки що — до зими необхідно законсервувати будівлю. Будинок побуту, місце роботи малого та середнього бізнесу, потребує експертної оцінки, яка визначить процес його відновлення. Але він точно має стати кращим, більш комфортним та функціональним", - зазначив Чернишов.

Чернишов також провів нараду з місцевою владою Вінницької області на тему технічної та економічної підготовки міських підприємств до опалювального сезону та підготовки навчальних закладів до початку навчального року.

"На нараді розповів про пакет рішень, який ухвалила влада для підготовки до опалювального сезону. Заслухав про конкретні дії на місцях. Часу — обмаль, міста мають бути готові до будь-яких ситуацій", - зазначив міністр.

Потім він відвідав дві місцеві школи, де оглянув стан укриттів, а також оглянув інноваційно-технологічний парк "Крістал".

"Минулого року ми розпочали цей проєкт, розраховуючи завершити нинішнього. Агресор зіпсував наші плани, але ми цей об’єкт обов’язково завершимо. Саме такі проєкти і розвивають громаду! Упевнений, що тісна співпраця Уряду, місцевої влади та бізнес-спільноти є запорукою сталого розвитку нашої держави!" – зазначив Чернишов.

 

 

 

Теги: #візит #вінниця #мінрегіон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 25.07.2022
Глави МВС та Мінпраці ФРН відвідали Ірпінь

Глави МВС та Мінпраці ФРН відвідали Ірпінь

19:22 24.07.2022
Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

17:37 20.07.2022
Будинок офіцерів у Вінниці реконструюють зі збереженням фасаду - голова обладміністрації

Будинок офіцерів у Вінниці реконструюють зі збереженням фасаду - голова обладміністрації

12:04 20.07.2022
Глави МЗС Австрії та Чехії прибули з візитом до Києва

Глави МЗС Австрії та Чехії прибули з візитом до Києва

07:44 20.07.2022
Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

14:38 19.07.2022
54 особи, які постраждали від ракетного удару окупантів по Вінниці, все ще в лікарнях, вісім із них у тяжкому стані

54 особи, які постраждали від ракетного удару окупантів по Вінниці, все ще в лікарнях, вісім із них у тяжкому стані

10:25 19.07.2022
У Вінниці померла лікарка, яка постраждала від ракетного удару, кількість жертв сягнула 25

У Вінниці померла лікарка, яка постраждала від ракетного удару, кількість жертв сягнула 25

18:17 18.07.2022
Вінницю відвідала делегація послів країн ЄС та Ізраїлю, голова ОВА просить допомогти з відновленням Будинку офіцерів

Вінницю відвідала делегація послів країн ЄС та Ізраїлю, голова ОВА просить допомогти з відновленням Будинку офіцерів

07:58 18.07.2022
Президент ОАЕ прибув до Парижа, де планує підписати угоду у сфері енергетики

Президент ОАЕ прибув до Парижа, де планує підписати угоду у сфері енергетики

17:01 17.07.2022
Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав мешканців Донбасу виїхати з регіону

Визнання Росії державою-терористом потрібно як дієвий захист вільного світу

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

ОСТАННЄ

За суботу бійці ЗС України знищили 33 окупанти, 7 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

У Білгород-Дністровському районі до узбережжя винесло якірну міну

За добу відновлено електропостачання понад 31,4 тис. споживачів

Противник за суботу кілька разів обстріляв Криворізький район

Байден знову захворів на коронавірус

Зеленський закликав мешканців Донбасу виїхати з регіону

Визнання Росії державою-терористом потрібно як дієвий захист вільного світу

31 липня: Цей день в Україні та в світі

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА