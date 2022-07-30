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20:45 30.07.2022

Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

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Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

Уряд України запровадить обов'язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону, заявила віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтовані, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що могло б узимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом – тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-я стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, яка обов'язкова, я вважаю, що це обов'язок кожного дорослого члена сім'ї. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти", - сказала Верещук в ефірі телемарафону.

Також міністр зазначила, що жителі Донеччини зможуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

"Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силою, але така форма буде обов'язковою і за підписом такої людини", - наголосила вона.

Наступною для обов'язкової евакуації може стати Запорізька область, 65% якої немає газопостачання.

Як повідомлялося, 29 липня Кабінет міністрів утворив координаційний штаб, який опікуватиметься евакуацією з Донецької області.

 

 

Теги: #евакуація #донецька

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