Події

20:36 30.07.2022

ЗС України заблокували використання російськими окупантами залізничного мосту через Дніпро у Херсоні

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Збройні сили України завдали удару залізничним мостом через Дніпро в районі Херсона, заблокувавши його використання російськими окупантами, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що завданням ЗСУ є позбавлення окупаційних військ логістичних можливостей в Україні.

"Антонівським мостом у Херсоні та іншими переправами в області. Звичайно, всі вони будуть відновлені, але вже нами. Робимо все для того, щоб у окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - заявив він у середу ввечері у традиційному відеозверненні.

 

 

 

Теги: #херсон #удар #міст

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