У Запорізькій області затримали торговця зброєю та виявили схованку із засобами ураження

Унаслідок спецоперації Служби безпеки України у Запорізькій області було затримано торговця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин, зокрема тротилу.

"Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв'язки, зокрема серед представників кримінальних кіл", - повідомляє пресслужба СБУ у телеграм-каналі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схованки зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Серед вилученого – понад 5 кг тротилу та пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

За попередніми даними, схованка могла бути облаштована для здійснення диверсій на території регіону.

Вилучені засоби ураження спрямовані на експертизу.

Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї.