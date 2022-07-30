Події

20:03 30.07.2022

У Запорізькій області затримали торговця зброєю та виявили схованку із засобами ураження

1 хв читати
У Запорізькій області затримали торговця зброєю та виявили схованку із засобами ураження

Унаслідок спецоперації Служби безпеки України у Запорізькій області було затримано торговця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин, зокрема тротилу.

"Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв'язки, зокрема серед представників кримінальних кіл", - повідомляє пресслужба СБУ у телеграм-каналі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схованки зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Серед вилученого – понад 5 кг тротилу та пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

За попередніми даними, схованка могла бути облаштована для здійснення диверсій на території регіону.

Вилучені засоби ураження спрямовані на експертизу.

Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї.

 

 

 

Теги: #торгівля #зброя #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:01 30.07.2022
Міноборони США заявляє про дуже ефективне використання Україною військової допомоги

Міноборони США заявляє про дуже ефективне використання Україною військової допомоги

17:52 25.07.2022
На Запоріжжі вантажівка російських окупантів переїхала легкове авто, троє людей загинули – мер Мелітополя

На Запоріжжі вантажівка російських окупантів переїхала легкове авто, троє людей загинули – мер Мелітополя

19:57 23.07.2022
У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

19:12 23.07.2022
Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

21:40 22.07.2022
Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

Оборот зброї в Україні контролюється правоохоронцями спільно з Європолом

21:28 22.07.2022
Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

21:16 22.07.2022
Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

Байден ухвалив новий пакет військової допомоги Україні на $270 млн

20:39 22.07.2022
Європол тісно співпрацює з українськими чиновниками для запобігання незаконному обігу зброї та повністю довіряє їм – заява

Європол тісно співпрацює з українськими чиновниками для запобігання незаконному обігу зброї та повністю довіряє їм – заява

19:10 22.07.2022
Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено

13:24 22.07.2022
Данілов обговорить із представниками Європолу інформацію про нібито продаж зброї з України на чорному ринку

Данілов обговорить із представниками Європолу інформацію про нібито продаж зброї з України на чорному ринку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках, а також частково зайняли с. Семигір'я

Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

ОСТАННЄ

Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

ЗС України заблокували використання російськими окупантами залізничного мосту через Дніпро у Херсоні

На Луганській залізниці невідомі спалили розподільну коробку управління

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Харківські рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в училищі в результаті ворожого ракетного удару

Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

Під Харковом під час сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнера госпіталізовано

ООН пообіцяла підтримати розслідування подій в Оленівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА