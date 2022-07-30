Під Харковом під час сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнера госпіталізовано

У суботу вдень у полі поблизу с.Ольхівка Харківської області під час проведення сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку о 13:21.

"Унаслідок вибуху постраждав комбайнер, чоловік 1978 р.н. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги він був госпіталізований до лікувального закладу. Також у результаті вибуху комбайн та стерня спалахнули", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі 60 кв.м. Сапери ДСНС обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.