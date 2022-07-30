У Миколаївській області СБУ знешкодила російського агента

Служба безпеки України знешкодила протиправну діяльність ворожого агента, що передавав інформацію російським спецслужбам, яку окупанти планували використовувати для завдання ракетних ударів по Миколаївській області, повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники задокументували злочинну діяльність інформатора, яким виявився житель Миколаєва, причетний до діяльності агентурної мережі. Зловмисник збирав інформацію про дислокацію і переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, а також координати об'єктів міської інфраструктури і регулярно передавав інформацію представнику РФ", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Під час обшуку у фігуранта було вилучено мобільний телефон, з якого він передавав інформацію.

Наразі фігуранта провадження затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 114-2 (за фактом поширення інформації щодо розташування підрозділів Збройних Сил України на території м. Миколаєва, з метою передачі вказаної інформації державі, що здійснює збройну агресію стосовно України) КК України.