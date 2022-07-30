Події

12:44 30.07.2022

У Бахмуті через обстріли зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, під завалами знайдено тіло чоловіка - ДСНС

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Унаслідок ворожого обстрілу в Бахмуті зруйновано будівлю ремонтної бази залізниці, з-під завалів витягнуто тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи тривають, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"О 10:25 особовий склад Головного управління розпочав проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці руйнування двоповерхової будівлі ремонтної бази залізниці в м.Бахмут, руйнування якої сталося внаслідок обстрілу вночі. Наразі виявлено та витягнуто з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються)", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Під завалами можливе перебування ще двох осіб. Роботи тривають.

Від Головного управління залучено 16 людей особового складу та 4 одиниці техніки, 1 автокран від місцевих органів влади.

Теги: #обстріл #бахмут

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