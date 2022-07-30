У Сіверську ворожим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг, без жертв

У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг, також росіяни завдали авіаудару по Очеретинській громаді, обстріляли м. Красногорівку, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вранці ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка - у двох будинках почалася пожежа", - написав він у Telegram-каналі.

У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг - без постраждалих.

"Щодня росіяни знищують цивільну інфраструктуру Донбасу. Кожен злочин - документуємо. За все будуть покарані!" - додав він.