Події

11:23 30.07.2022

У Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула, четверо поранені - голова ОВА

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У Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула, четверо поранені - голова ОВА

В Охтирському районі Великописарівської громади в п'ятницю за день двічі підірвалися на мінах мирні жителі, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо – поранені, докладні причини з'ясовуються, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані дві людини: пасажирка і водій легкового автомобіля, що їхав зустрічною смугою дороги під час вибуху. У другому випадку - комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита", - написав він у Facebook.

Голова ОВА закликав, що "якщо ви бачите табличку "міни" - це територія, заборонена для проїзду і проходу". Також узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.

 

Теги: #міни #сумська_область #підриви

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