За добу знищено 105 окупантів, 28 одиниць техніки та два склади боєприпасів противника

За добу в зоні Оперативного Командування "Південь" знищено 105 окупантів, 7 танків, гаубиця "Мста-Б", 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 2 польові склади боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

"З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білозірка, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання. Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено", - сказано у зведенні на сторінці ОК на фейсбуці у ніч на суботу.

У свою чергу, нашою авіацією завдано 7 ударів по ворогові. Зокрема, парами штурмовиків та винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки у Херсонському та Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучили в склад ворожих боєприпасів. Чотирма парами вертольотів атаковано скупчення ворожої сили та техніки у Снігурівському та Бериславському районах. Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражені на Херсонщині та Миколаївщині відповідно.

Наголошується, що за результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено вогневе ураження пункту управління БТГр 34-ї окремої мотострілецької бригади окупантів у Брускінському.

Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Загальні втрати ворога становлять: 105 рашистів, 7 танків Т-62 та 72, гаубиця "Мста-Б" та 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Склади боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійська, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі.