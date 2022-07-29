Події

21:04 29.07.2022

Кулеба закликав МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених

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Кулеба закликав МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Організації об'єднаних націй і Міжнародного комітету Червоного хреста із закликом засудити РФ за обстріл ізолятора в Оленівці, в якому утримувалися українські військовополонені.

"Закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл слідчого ізолятора "Оленівка" та виїхати на місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Також закликаю МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених", - написав Кулеба в твіттері.

 

 

 

Теги: #росія #мкчх #військовополонені

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