Події

18:04 29.07.2022

Порти "Одеса" та "Чорноморськ" приготували до відправлення десять суден із зерном

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Порти "Одеса" та "Чорноморськ" приготували до відправлення десять суден із зерном

Морські порти "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення, повідомило Міністерство інфраструктури України у п'ятницю.

"Вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу, як тільки наші партнери, ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" у напрямку Босфору", – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що експорт зерна розпочнеться з відправлення декількох завантажених кораблів, які не змогли залишити порт через початок повномасштабного вторгнення Росії.

У межах візиту до портів перед відкриттям зернового коридору Кубраков провів нараду з Адміністрацією морських портів України щодо подальших кроків розвитку портової інфраструктури та нарощування вантажоперевалки Дунайського портового кластера.

Як повідомлялося, 29 липня посли країн "Великої сімки" в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску "зернового коридору".

Під егідою ООН Україна і Туреччина 22 липня уклали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.

Теги: #зерно #кораблі #готовність

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