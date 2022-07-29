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17:48 29.07.2022

В.о. глави СБУ: Заяви про нібито обстріли колонії в Оленівці з боку ЗСУ – провокація, докази свідчать, що обстріл вели окупанти

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В.о. глави СБУ: Заяви про нібито обстріли колонії в Оленівці з боку ЗСУ – провокація, докази свідчать, що обстріл вели окупанти

Перехоплення СБУ підтверджує, що колонію в Оленівці на Донеччині обстріляли окупанти, повідомляє українська спецслужба.

"Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. Таким чином, навіть бойовики т.зв. ДНР не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" виправної установи в Оленівці здійснила Україна", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у п'ятницю у телеграм-каналі відомства.

У повідомленні наголошується, що таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ декілька – всі вони будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження.

"Українська спецслужба уже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі весь масив інформації досліджується слідчими СБУ", - інформують в українській спецслужбі.

У повідомленні СБУ зазначається: "Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі".

"Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики "ДНР", - інформують у СБУ.

Як ідеться у повідомленні української спецслужби, також судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна, а це свідчить про те, що епіцентр вибуху був усередині знищеної будівлі, а його стіни "погасили" вибухові хвилі та вберегли сусідні приміщення.

Крім того, попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах, найімовірніше, могли бути саме через "внутрішнє джерело" вибуху.

"Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією", - заявляють у СБУ.

У повідомленні СБУ із посиланням на слова в.о. глави СБУ Василя Малюка, наголошується, що "Росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин".

"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме РФ винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження", – зазначив Малюк.

В іншому повідомленні в телеграм-каналі СБУ оприлюднила сам аудіозапис перехоплення.

 

Теги: #сбу #оленівка #аудіозаписи

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