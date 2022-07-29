США готуються запустити новий супутник системи попередження про ракетний напад

Черговий американський супутник системи попередження про ракетний напад (СПРН) SBIRS нового покоління GEO 6 планується запустити на орбіту 4 серпня, повідомила компанія-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Atlas V, що використовує російський двигун РД-180, яка стартує наступного четверга з авіабази на мисі Канаверал у Флориді.

Геосинхронний супутник інфрачервоної системи буде передано під оперативне використання Космічного командування США.

Компанії ULA є спільним підприємством корпорацій Boeing та Lockheed Martin, що здійснюють пуски на користь Пентагону.

Це буде вже десятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, який запускається для заміни застарілих апаратів СПРН США.

Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їхнього польоту, ідентифікації бойових частин та хибних цілей, видачі цілевказівника для перехоплення, а також ведення розвідки над територією воєнних дій у інфрачервоному діапазоні.

Орбітальне угрупування, що розгортається, з шести геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.

Нові супутники СПРН SBIRS GEO-5 та SBIRS GEO-6 дозволять підвищити контроль за запусками балістичних ракет у світі. Вартість кожного такого космічного апарату масою 4,5 тонни, що створюється корпораціями Lockheed Martin і Northrop Grumman, становить майже $2 млрд.

Наприкінці грудня 2020 року Конгрес США виділив Агентству протиракетної оборони $130 млн для розробки нового супутникового угруповання, здатного відстежувати також гіперзвукові ракети.

Супутники, що розміщуються на низькій навколоземній орбіті, повинні виявляти та надавати дані цілевказівника стосовно гіперзвукових ракет, які практично непомітні порівняно зі звичайними балістичними ракетами і можуть маневрувати. На думку американських військових, таке орбітальне угруповання дозволить закрити нинішній пролом у системі американської протиракетної оборони.

За наявними даними, у майбутній перспективі на орбіту може бути виведено першу партію із 20 таких супутників-сенсорів. А за рік на орбіті планується розгорнути ще 150 апаратів.

Наразі роботи зі створення супутника, відомого як Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гіперзвуковий і балістичний датчик космічного стеження, ведуть Агентство протиракетної оборони та Агентство з космічного розвитку Міноборони США. У січні контракти на розробку супутників отримали компанії L3Harris ($122 млн) та Northrop Grumman ($155 млн).

Низькоорбітальне угрупування із сотень таких супутників-датчиків дозволить не лише виявляти маневри гіперзвукових літальних апаратів, а й фіксувати прискорення міжконтинентальних балістичних ракет на середніх ділянках польоту, вважають американські військові.