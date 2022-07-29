Події

08:22 29.07.2022

США готуються запустити новий супутник системи попередження про ракетний напад

2 хв читати
США готуються запустити новий супутник системи попередження про ракетний напад

Черговий американський супутник системи попередження про ракетний напад (СПРН) SBIRS нового покоління GEO 6 планується запустити на орбіту 4 серпня, повідомила компанія-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Atlas V, що використовує російський двигун РД-180, яка стартує наступного четверга з авіабази на мисі Канаверал у Флориді.

Геосинхронний супутник інфрачервоної системи буде передано під оперативне використання Космічного командування США.

Компанії ULA є спільним підприємством корпорацій Boeing та Lockheed Martin, що здійснюють пуски на користь Пентагону.

Це буде вже десятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування, який запускається для заміни застарілих апаратів СПРН США.

Крім контролю за пусками балістичних ракет, система нового покоління призначена для визначення траєкторії їхнього польоту, ідентифікації бойових частин та хибних цілей, видачі цілевказівника для перехоплення, а також ведення розвідки над територією воєнних дій у інфрачервоному діапазоні.

Орбітальне угрупування, що розгортається, з шести геостаціонарних супутників SBIRS GEO і чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах SBIRS HEO здійснюють у цілодобовому режимі контроль за пусками ракет.

Нові супутники СПРН SBIRS GEO-5 та SBIRS GEO-6 дозволять підвищити контроль за запусками балістичних ракет у світі. Вартість кожного такого космічного апарату масою 4,5 тонни, що створюється корпораціями Lockheed Martin і Northrop Grumman, становить майже $2 млрд.

Наприкінці грудня 2020 року Конгрес США виділив Агентству протиракетної оборони $130 млн для розробки нового супутникового угруповання, здатного відстежувати також гіперзвукові ракети.

Супутники, що розміщуються на низькій навколоземній орбіті, повинні виявляти та надавати дані цілевказівника стосовно гіперзвукових ракет, які практично непомітні порівняно зі звичайними балістичними ракетами і можуть маневрувати. На думку американських військових, таке орбітальне угруповання дозволить закрити нинішній пролом у системі американської протиракетної оборони.

За наявними даними, у майбутній перспективі на орбіту може бути виведено першу партію із 20 таких супутників-сенсорів. А за рік на орбіті планується розгорнути ще 150 апаратів.

Наразі роботи зі створення супутника, відомого як Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гіперзвуковий і балістичний датчик космічного стеження, ведуть Агентство протиракетної оборони та Агентство з космічного розвитку Міноборони США. У січні контракти на розробку супутників отримали компанії L3Harris ($122 млн) та Northrop Grumman ($155 млн).

Низькоорбітальне угрупування із сотень таких супутників-датчиків дозволить не лише виявляти маневри гіперзвукових літальних апаратів, а й фіксувати прискорення міжконтинентальних балістичних ракет на середніх ділянках польоту, вважають американські військові.

 

 

Теги: #сша #про #розробка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:01 29.07.2022
США перекинули до Європи групу винищувачів п'ятого покоління F-22

США перекинули до Європи групу винищувачів п'ятого покоління F-22

07:29 29.07.2022
Сенатори США оприлюднили пропозицію про витрати на нацоборону на суму $850 млрд у 2023 році

Сенатори США оприлюднили пропозицію про витрати на нацоборону на суму $850 млрд у 2023 році

07:05 29.07.2022
Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

21:29 28.07.2022
Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

20:16 28.07.2022
Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

19:25 28.07.2022
США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

08:36 28.07.2022
США виділило додаткові $74 млн на гумдопомогу потерпілим від агресії РФ українцям

США виділило додаткові $74 млн на гумдопомогу потерпілим від агресії РФ українцям

08:31 28.07.2022
Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

08:17 28.07.2022
США виділили ЄБРР $500 млн грант для спецфонду реагування на війну в Україні

США виділили ЄБРР $500 млн грант для спецфонду реагування на війну в Україні

22:05 27.07.2022
Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

Блінкен розраховує провести розмову з Лавровим та обговорити долю затриманих у РФ американців, тему експорту українського зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили штурм і наступ у напрямку до Вершини та Семигір'я

Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

У Миколаєві пролунало кілька вибухів

Окупанти просунулися у напрямку Соледара, спроби штурму у напрямку Бахмута та Авдіївки були безуспішними

Шмигаль ініціює зміни до законів щодо умов прийняття до українського громадянства

ОСТАННЄ

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло 8 осіб, 19 – поранено

За добу українські військові знищили 36 окупантів, 18 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

Резніков обговорив із колегою з Литви допомогу та підтримку України

Порошенко про загиблого поета Бабіча: Звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо

Ворог обстріляв Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, попередньо жертв немає

За добу на Харківщині задокументовано понад 30 фактів руйнування житла, підприємств та інших об'єктів

ЗС України відбили штурм і наступ у напрямку до Вершини та Семигір'я

Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Унаслідок обстрілу Миколаєва, за попередньою інформацією, поранена жінка

На Харківщині 93 ОМБр збила ворожий "Орлан-10"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА