Події

08:12 29.07.2022

За добу українські військові знищили 36 окупантів, 18 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

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За добу українські військові знищили 36 окупантів, 18 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

За добу четверга українські захисники знищили 36 людей особового складу агресора, 18 одиниць техніки, а також 4 склади ворожих боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3. Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на п'ятницю.

Минулої ночі ворог завдав одного авіаційного і двох ракетних ударів. Окупанти намагалися атакувати звільнену Андріївку парою ударних гелікоптерів Ка-52, серед українських військових втрат немає.

Минулої ночі окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" околиці Малої Костромки, серед людей жертв немає.

"Перед світанком 12 зенітних ракет С-300 було випущено по Миколаєву з напрямку Голої Пристані. Наслідками влучань є практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл, уражений яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди. Поранено одну людину", - сказано в повідомленні.

Вранці ворог ударив п'ятнадцятьма снарядами "Ураганів" по селищу Шестерня Бериславського району Херсонської області. В результаті було пошкоджено чотири приватні будинки, загинула одна людина, поранено двох мирних жителів.

"Протягом бойового дня ворог авіацією випробовував міцність наших позицій 9 разів, зокрема поблизу звільненого Потьомкіного та Ольгиного. Наших втрат немає", - наголошується в повідомленні.

Українські військові зупинили висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки у напрямку Білогірки шляхом завдання двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускинського.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано. Наразі там чатують 2 надводні ракетоносії та 3 великі десантні кораблі. "Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет".

 

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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