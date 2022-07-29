Порошенко про загиблого поета Бабіча: Звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо

П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що новина про загибель воїна та поета Гліба Бабіча "розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо".

"Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї — вбий за неї!", — це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому — шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо", - написав Порошенко у фейсбуці у ніч проти п'ятниці.

Також п'ятий президент України повідомив, що познайомився з Бабічем "у Катеринівці 2018-го — на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади".

Гліб Бабіч був поетом і воїном, очолював ГО "Res_Publica. Брати по зброї". Про його загибель стало відомо 28 липня.