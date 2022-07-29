За добу на Харківщині задокументовано понад 30 фактів руйнування житла, підприємств та інших об'єктів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та низку населених пунктів області, серед яких Чугуїв, Есхар, Безруки, Уди, Приморське, Циркуни, Печеніги, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу понад 30 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж... Пошкоджено дві багатоповерхівки, понад десяток приватних будинків, магазини, гаражі, господарське будівництво, приміщення кількох підприємств, міського парку відпочинку, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.