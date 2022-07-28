Події

21:04 28.07.2022

Кількість жертв обстрілу Бахмута зросла до трьох, поранених також троє

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Кількість жертв обстрілу Бахмута зросла до трьох, поранених також троє

Три людини загинули і троє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами м.Бахмут Донецької області у четвер, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вже зараз відомо про мінімум трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків", - написав Кириленко у телеграмі у четвер увечері.

За його словами, окупанти обстрілювали місто чотири рази із реактивних систем залпового вогню "Ураган", застосовуючи при цьому, за попередньою інформацією, касетні боєприпаси.

На місці працюють рятувальники, повідомив Кириленко.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та одного пораненого внаслідок обстрілу.

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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