Суд заарештував оперативника СБУ, викритого на отриманні хабара $60 тис.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував із альтернативою застави оперативного співробітника СБУ, викритого на одержанні 60 тис. дол. США, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"28 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ, узгодженого прокурором САП, обрав запобіжний захід оперативному співробітнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, викритому на вимаганні та отриманні в $60 тис.", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у четвер.

У САП уточнюють, що суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1984800 грн, термін дії запобіжного заходу – до 23 вересня 2022 року.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні зобов'язання прибувати на вимогу детективів, прокурора та суду, не відлучатися з Києва, повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи, утримуватись від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі нагадують, що 26 липня 2022 року оперативника СБУ було затримано "на гарячому". Він вимагав та отримав $60 тис. за нібито сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування крадіжки електроенергії на Сході України, а також за неперешкоджання у веденні бізнесу. Техніку вилучили минулого тижня і вже невдовзі підприємцю-власнику техніки зробили "пропозицію", про яку той повідомив НАБУ.