США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

США вітають призначення Олександра Клименка на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"США вітають призначення Олександра Клименка на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії Росії", - написала вона у твіттері.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Генеральним прокурором Андрієм Костіним та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у підтримці верховенства права, яке надзвичайно важливо для незалежного, демократичного та процвітаючого майбутнього України", - наголосила посол США в Україні.

Бріджит Брінк також зазначила, що цінує увагу президента України Володимира Зеленського "до цього важливого кроку та важливості повноцінно працюючої антикорупційної інфраструктури - під час боротьби проти неспровокованої агресії Росії".

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко, оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору та затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Україна виконала одну із рекомендацій, якими супроводжувався статус кандидата в ЄС після призначення на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

19 липня 2022 року конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка та повідомила, що документи подаються на затвердження до Офісу генпрокурора.

Крім того, комісія ухвалила рішення про кандидатуру прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка на посаду заступника керівника САП та направила документи до Офісу генпрокурора на затвердження.