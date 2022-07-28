Події

19:05 28.07.2022

У результаті обстрілу Бахмута загинули двоє людей, ще одного поранено

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У результаті обстрілу Бахмута загинули двоє людей, ще одного поранено

Унаслідок російського обстрілу міста Бахмут Донецької області двоє людей загинули і один - отримав поранення, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"В результаті обстрілу міста Бахмут 2 особи загинули і 1 особа отримала поранення (анкетні дані встановлюються) і потребує невідкладної медичної допомоги. На місце події виїхали Бахмутські рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги. Співробітники Служби порятунку госпіталізували потерпілого до лікувального закладу міста Бахмут" - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Від Головного управління залучено 4 фахівці особового складу та 1 одиницю техніки.

 

 

Теги: #пошук #руйнування #донецька

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