Кількість поранених після ракетного удару по Кропивницькому зросла до 26 осіб, одна - у тяжкому стані – голова ОВА

Кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому в четвер зросла до 26 осіб, одна з них у тяжкому стані, повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр". Поранених наразі 26. Один - у тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився, - написав він у телеграм-каналі.

Раніше голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.

Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".