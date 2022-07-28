Події

16:48 28.07.2022

Рада надала полякам, які проживають в Україні, правові та соціальні гарантії

1 хв читати
Рада надала полякам, які проживають в Україні, правові та соціальні гарантії

Верховна Рада надала громадянам Польщі, які перебувають в Україні, правові та соціальні гарантії.

За відповідний законопроєкт №7550 загалом проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні у четвер, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує надати громадянам Польщі та членам їхніх сімей можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців.

Згідно із законопроєктом, поляки користуються всіма правами та свободами як громадяни України. Зокрема, вони мають право: на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, державну реєстрацію як платника податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, ведення господарської діяльності, навчання в освітніх закладах, медичне обслуговування.

 

Теги: #рада #поляки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 27.07.2022
Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

16:52 25.07.2022
Верховна Рада розгляне на посаду генпрокурора кандидатуру Костіна - нардеп

Верховна Рада розгляне на посаду генпрокурора кандидатуру Костіна - нардеп

13:36 22.07.2022
У комітетах Верховної Ради планують створити спеціальні підкомітети з питань євроінтеграції - Стефанчук

У комітетах Верховної Ради планують створити спеціальні підкомітети з питань євроінтеграції - Стефанчук

13:07 22.07.2022
ВР визначиться із призначенням генпрокурора та голови СБУ наступного тижня - нардеп

ВР визначиться із призначенням генпрокурора та голови СБУ наступного тижня - нардеп

12:42 22.07.2022
Депутати пропонують зміни до закону, які забезпечать ефективне розслідування та розкриття воєнних злочинів

Депутати пропонують зміни до закону, які забезпечать ефективне розслідування та розкриття воєнних злочинів

18:09 21.07.2022
У Раді готують зміни до регламенту роботи парламенту

У Раді готують зміни до регламенту роботи парламенту

11:25 21.07.2022
Разумков офіційно попросив Стефанчука дозволити журналістам працювати в приміщенні ВР

Разумков офіційно попросив Стефанчука дозволити журналістам працювати в приміщенні ВР

20:12 19.07.2022
Питання про дистанційне проведення пленарних засідань Ради не знято з порядку денного

Питання про дистанційне проведення пленарних засідань Ради не знято з порядку денного

19:36 19.07.2022
Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

14:45 19.07.2022
Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару по Кропивницькому в четвер загинуло 5 людей, ще 25 поранено – голова Кіровоградської ОВА

Зеленський розповів патріарху Варфоломію про майже 200 знищених російськими окупантами храмів

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

ОСТАННЄ

Литва готова приєднатися до реалізації плану відновлення України

Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого

В Україні створять Коледж Європи - Зеленський

Росіяни не дозволили Раді безпеки ООН погодити заяву про підтримку зернової угоди з Україною - ЗМІ

Унаслідок ракетного удару по Кропивницькому в четвер загинуло 5 людей, ще 25 поранено – голова Кіровоградської ОВА

УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО КРОПИВНИЦЬКОМУ П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, ЩЕ 25 ПОРАНЕНІ - ГОЛОВА ОВА

Зеленський розповів патріарху Варфоломію про майже 200 знищених російськими окупантами храмів

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА