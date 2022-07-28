Рада надала полякам, які проживають в Україні, правові та соціальні гарантії

Верховна Рада надала громадянам Польщі, які перебувають в Україні, правові та соціальні гарантії.

За відповідний законопроєкт №7550 загалом проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні у четвер, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує надати громадянам Польщі та членам їхніх сімей можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців.

Згідно із законопроєктом, поляки користуються всіма правами та свободами як громадяни України. Зокрема, вони мають право: на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, державну реєстрацію як платника податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, ведення господарської діяльності, навчання в освітніх закладах, медичне обслуговування.