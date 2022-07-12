Політика

13:10 12.07.2022

ВР зможе за два тижні розглянути законопроєкт про статус поляків в Україні – Стефанчук

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ВР зможе за два тижні розглянути законопроєкт про статус поляків в Україні – Стефанчук

Верховна Рада зможе за 14 днів розглянути ініційований президентом законопроєкт про статус громадян Польщі в Україні, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Законопроєкт буде винесено на розгляд до зали парламенту відразу ж після закінчення всіх процедурних термінів, і, сподіваюся, його буде проголосовано одноголосно. Згідно з процедурою, має минути 14 днів з моменту реєстрації законопроєкту для внесення альтернативних законопроєктів та розгляду їх у комітетах. Сподіваюся, у цьому випадку навряд чи будуть альтернативні, тому що цей законопроєкт був внесений президентом України, він був визначений як невідкладний, і, отже, розглядатиметься як першочерговий", – сказав голова ВР у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він нагадав, що після виступу президента Польщі Анджея Дуди на пленарному засіданні Верховної Ради 22 травня глава Української держави Володимир Зеленський пообіцяв внести до парламенту законопроєкт щодо особливого статусу громадян Республіки Польща на території України.

Спікер уточнив, що цей законопроєкт пропонує запровадити для громадян Польщі практично ті самі особливості правового статусу, які на сьогодні надано українцям на території Польщі.

"Зокрема, йдеться про можливість перебувати в Україні протягом 18 місяців від дати набуття чинності цим законом, і це адекватно тому, що мають українці в Польщі. По-друге, це питання працевлаштування без будь-яких дозволів і можливість провадити господарську діяльність на тих самих правових підставах, що й громадяни України. Далі – це особливості соціального захисту: це і допомога при втраті працездатності, при втраті годувальника, при безробітті, а також питання соціальних виплат після виконання вимог, передбачених законодавством, та подання декларації про майновий стан і доходи. Також це питання здобуття освіти: це означає, що громадяни Польщі матимуть такі права, як і українці, зокрема й за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, пільгового довгострокового кредиту", – пояснив Стефанчук.

Крім того, законопроєкт передбачає для громадян Польщі спрощений механізм отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні під час подання мінімального пакета документів.

"Для наукових та науково-педагогічних працівників передбачається можливість працевлаштування на тих самих умовах, підвищення кваліфікації. Медичні працівники також зможуть отримати особливий період – до 18 місяців – для можливості перебувати та отримувати всі кваліфікаційні забезпечення на території України", – додав голова ВР.

Як повідомлялося, 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт (№7550), яким пропонує встановити правові та соціальні гарантії для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.

На сайті глави Української держави зазначено, що законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, аналогічних встановленому в ухваленому 12 березня Польщею законі, "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".

Теги: #рада #поляки #стефанчук

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