Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Унаслідок ворожих ракетних обстрілів Київської області у четвер уранці постраждали 15 людей, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"15 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу в Київській області. Наразі маємо таку цифру. Водночас завдяки своєчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути важчих наслідків", - повідомив начальник главку в телеграм-каналі у четвер.

Він додав: "Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у районі Вишгороду. На щастя, тут ніхто не постраждав".

Як повідомлялося з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу, російські окупанти в четвер завдали масованого ракетного удару по Київській області, у Вишгородському районі підтверджено п'ять прильотів ворожих ракет, ще дві були збиті силами ППО. За його словами, постраждали п'ятеро цивільних осіб, також було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури.

Пізніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області та Гончарівському на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі української армії.