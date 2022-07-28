Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

Унаслідок ранкових обстрілів Київської області у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, також було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Уранці ворог обстріляв один із населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджено об'єкти військової інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Попередньо постраждали п'ятеро цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - написав Кулеба у телеграмі у четвер.

Раніше Кулеба повідомив, що російські окупанти в четвер завдали масованого ракетного удару по Київській області, у Вишгородському районі підтверджено п'ять прильотів ворожих ракет, ще дві були збиті силами ППО.

Пізніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі Київської області та Гончарівському на Чернігівщині, внаслідок чого є втрати в особовому складі української армії.